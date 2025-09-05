Одной из них является создание независимой инфраструктуры для торговли и проведения платежей, отметил Максим Решетников

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Создать независимую инфраструктуру, в том числе для торговли и проведения платежей, необходимо для сохранения высоких темпов роста экономик глобального Юга и Востока. Об этом на сессии "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста" в рамках Восточного экономического форума заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Действительно, глобальный Юг, глобальный Восток - новые центры роста. 14 из 25 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности как раз экономики глобального Юга и Востока. Темпы роста в 2,5-3 раза выше экономик Запада. Можно называть другие цифры, но, наверное, пришла пора задаться вопросом, насколько этот рост устойчив и что нужно сделать, чтобы поддерживать такой отрыв и такие темпы роста на более длительную перспективу, - отметил Решетников. - Мне кажется, для того, чтобы обеспечить устойчивость этого роста, нам предстоит решить ряд вопросов, а именно обеспечить все-таки независимую инфраструктуру, независимую инфраструктуру торговли, которая будет касаться и системы расчетов и платежей, которая будет касаться и построения независимых логистических цепочек".

Министр уточнил, что такие вопросы, как платежи и торговое взаимодействие, скорее, касаются среднесрочного периода. "А если говорить о более долгосрочном периоде, то это, конечно, вопрос в первую очередь образования и технологий", - добавил он.