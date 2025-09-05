Компенсировать потери Киеву пока удается за счет иностранной помощи, размер которой в августе превысил $6 млрд

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дефицит текущего счета на Украине в июле вырос на $4,1 млрд, достигнув $19,1 млрд по итогам января - июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Рост дефицита текущего баланса в июле оказался рекордным с начала года. В первые три месяца 2025 года этот показатель составлял менее $2 млрд в месяц, во втором квартале вырос до более $3 млрд. Компенсировать потери Киеву пока удается за счет иностранной помощи, размер которой в августе превысил $6 млрд.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.