В Приморье инвестиции в строительство верфи оцениваются в 600 млрд рублей

Ее мощность составит 12 судов в год, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство новой верфи "Промежуточная" на Дальнем Востоке оцениваются в 600 млрд рублей, следует из презентации статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова, представленной на ВЭФ.

Мощность верфи составит 12 судов в год, предлагаемый ввод верфи в эксплуатацию - 2032 год.

В марте 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Объединенная судостроительная корпорация готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.