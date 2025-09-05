ФАО: в 2030 году в мире будет свыше 500 млн недоедающих

Около 60% из них будут проживать в Африке, заявил директор отделения по связям с РФ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число недоедающих в мире к 2030 году составит порядка 512 млн человек, из которых около 60% будут проживать в Африке. Такой прогноз озвучил директор отделения по связям с РФ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на сессии "Повестка развития ООН после 2030 года" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В будущем ожидается, что число недоедающих в мире будет сокращаться, но все же, по нашим прогнозам, в 2030 году оно все равно составит порядка 512 млн людей, 60% из которых будут проживать в Африке", - сказал он.

По его словам, "умеренное или острое отсутствие продовольственной безопасности продолжают испытывать свыше 2,3 млрд, а число жителей планеты, которые не могут себе позволить здоровый рацион питания, составляет 2,6 млрд человек".

Кобяков отметил, что прогресс в борьбе с неполноценным питанием остается недостаточным. "Масштабы отставания роста среди детей не сокращаются, а уровень анемии у женщин в возрасте от 15 до 49 лет за последние годы вырос с 27 до 30%. С 2020 года продовольственная инфляция увеличилась в четыре раза - с 6 до 24% в годовом выражении. Тяжелее всего пострадали экономики стран с низким уровнем дохода", - указал представитель ФАО.

Он подчеркнул, что окончательно победить голод возможно только при консолидированных усилиях мирового сообщества: "Мы не беремся прогнозировать сроки полной победы над голодом, но убеждены, что эта цель достижима в жизни нынешних поколений. Все зависит от того, когда мировое сообщество решится на скоординированные инвестиции и политические действия, направленные на трансформацию глобальных продовольственных систем".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

