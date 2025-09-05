Лихачев: электроэнергия с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества

Как заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом", это сотрудничество обсуждается с американской стороной

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Часть электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, в случае ее пуска может стать предметом международного сотрудничества. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"Мы неоднократно докладывали президенту о том, как мы готовы к "подъему" станции. И возникает всегда вопрос о том, куда мы будем выдавать эти 6 ГВт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь - на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал глава атомной отрасли России.

Тему сотрудничества с американскими партнерами на ЗАЭС озвучил президент Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в начале сентября. "И вот это международное сотрудничество мы обсуждаем с американской стороной, и готовы, опять же, цитирую практически дословно президента, посмотреть и третьего участника этих договоренностей - Украину - если, конечно, возникнут условия", - пояснил Лихачев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

