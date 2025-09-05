Как заявила основатель компании Татьяна Ким, объект становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре. Об этом сообщила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким на сессии "Роль Дальнего Востока в обеспечении транспортного суверенитета России" в рамках Восточного экономического форума.

"Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок", - сказала она.

Логистический комплекс РВБ во Владивостоке - первый крупный объект компании на Дальнем Востоке. Запуск объекта запланирован в два этапа. В рамках открытия первой очереди площадь комплекса составит 77 тыс. кв. м, а вместимость достигнет 38 млн единиц товара. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тыс. кв. м, а его пропускная способность превысит 80 млн единиц товара. Логистический объект обеспечит занятость для 6 тыс. жителей региона. Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе компании.

Там также рассказали, что центром комплекса станет многоуровневый флагманский сортировочный комплекс, который будет обрабатывать до 1,5 млн единиц товара в сутки, что позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра. Кроме этого, планируется установить специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри логистического комплекса, а также автоматизированные зоны приемки и отгрузки. "Уделим внимание и роботизированным системам: предполагается использовать роботов FMR для перемещения паллет и оборотной тары внутри логистического центра", - отметили в РВБ.

Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе ведется строительство и проектирование четырех объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м в Чите, Благовещенске, Улан-Удэ и Владивостоке, а также планируется строительство логоцентра на Сахалине.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий.

Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.