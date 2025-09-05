Как отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, благоприятные условия в регионе существуют с точки зрения минимального количества болезней и вредителей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Все перспективы для серьезного развития агропромышленного комплекса существуют на Дальнем Востоке, в том числе для развития растениеводства и животноводства. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на Восточном экономическом форуме.

"В этом году, наверное, многие говорили об очень комфортном, очень жарком лете здесь, в Приморье. Мы очень рассчитываем, что эти изменения дадут возможность показывать более устойчивые показатели в сельскохозяйственном производстве. Уверен, что на Дальнем Востоке есть все перспективы для серьезного развития агропромышленного комплекса, не только традиционных рыбы и рыбопродуктов, но и вопросов, связанных с развитием растениеводства и животноводства. Мы со своей стороны, безусловно, будем помогать", - сказал Разин.

Он отметил, что на Дальнем Востоке существуют самые благоприятные условия с точки зрения минимального количества болезней и вредителей, распространяемых на полях аграриев. "Это дает нам возможность выращивать качественный посевной материал", - подчеркнул замминистра.

