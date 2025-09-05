Михаил Кузнецов отметил, что инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке за 10 лет выросли на 99%, в то время как по России этот показатель составляет 38%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Рост основных экономических показателей на Дальнем Востоке опережает среднероссийские темпы по основным направлениям, таким как ВРП на душу населения, производительность труда, среднедушевые доходы. Такими цифрами с участниками сессии "Дальний Восток - 2036: стратегия процветания" Восточного экономического форума поделился директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов.

"Экономика Дальнего Востока растет быстрее среднероссийских темпов. Так, например, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке за 10 лет выросли на 99%, в то время как по России этот показатель составляет 38%. Рост среднедушевых доходов составил порядка 13%, что вдвое больше, чем в среднем по стране, производительность труда выросла на 25%, в то время как среднероссийский показатель 16%. Рост ВРП на Дальнем Востоке составил 30%, по стране - 23%, и т. д.", - сказал Кузнецов.

По его словам, Дальний Восток может стать зоной для развития всей страны в разных направлениях, площадкой для тестирования новых технологий, местом освоения новых ниш и направлений.

