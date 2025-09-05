"Сбер" прорабатывает IPO более 10 компаний

Часть из них могут разместиться до конца 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Сбер" прорабатывает выход на IPO (первичное публичное размещение акций) более 10 компаний, свыше половины из них могут разместиться уже до конца 2025 года, сообщил журналистам замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас "Сбер" прорабатывает выход на IPO более 10 компаний, почти половина из которых ожидается во второй половине 2025 года. Часто так называемое окно IPO открывается после первого успешного прецедента, который открывает рынок. Этой осенью таким успешным прецедентом может стать IPO ДОМ.РФ, организатором которого является "Сбер", - сказал он.