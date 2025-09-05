По мнению члена правления компании Романа Бердникова, это стимулирует потребителей более-менее сохранять свои ресурсы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" поддерживает применение механизма "бери или плати" в электроэнергетике. Об этом заявил член правления "Русгидро" Роман Бердников на конференции "Дальний Восток - 2036: стратегия процветания" на полях Восточного экономического форума.

"Конечно, ресурс должен быть, должен оплачиваться. И когда ты говоришь о том, что ресурс, который оплачивается, не просто тебе достался, он будет использован более правильно. И мне кажется, что один из хороших инструментов, когда мы можем потребителям говорить об ответственности за ту мощность, которую дает государство, - это простой принцип take or pay. Сколько ты заявляешь, столько бери", - сказал он.

Как позднее пояснил Бердников журналистам, "Русгидро" считает правильным вернуться к обсуждению этого механизма. "У меня позиция такая - можно вернуться либо к take or pay, либо просто плату услуги за передачу делать на основании максимальной мощности. Я считаю, что это правильный механизм <…> Поэтому сейчас нужно обязательно к нему возвращаться. Это все же стимулирует потребителей более-менее сохранять свои ресурсы", - считает он.

Ранее глава "Россетей" Андрей Рюмин также призвал вернуться к обсуждению механизма "бери или плати" и рассмотреть возможность его применения. По его мнению, такой механизм поможет решить проблему подключения потребителями к электросетям, которые в дальнейшем не используются.

О механизме "бери или плати"

В апреле в России вступил в силу закон, вводящий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа промышленникам. Согласно закону, преимущественное право на заключение договоров о поставках газа предоставлено еще одной категории получателей - российским промышленным потребителям, в том числе вводящим в эксплуатацию новые объекты, производящим продукцию, вырабатывающим тепловую и электрическую энергию.

Они должны заключить долгосрочный договор о поставках газа в определенных объемах. Если в таких количествах ресурсы не выбираются, потребитель все равно гарантирует поставщику оплату.

О форуме

