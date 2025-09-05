В Приангарье новые инвестпроекты создадут около 20 тыс. рабочих мест

Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что валовой региональный продукт к 2030 году вырастет до 4 трлн рублей

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новые инвестиционные проекты в Иркутской области создадут около 20 тыс. рабочих мест, а валовой региональный продукт (ВРП) в регионе к 2030 году вырастет с 3 до 4 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"[Региональное] правительство делает все, чтобы привлечь в регион инвестиции. Потому что каждый рубль в бюджете - это новые дороги, школы и больницы. Сейчас в разной степени проработки 78 проектов с портфелем в 1,3 трлн рублей. Их запуск создаст около 20 тыс. рабочих мест", - сообщил Кобзев.

По словам губернатора, к 2030 году валовой региональный продукт Иркутской области должен вырасти с 3 до 4 трлн рублей, а рост налоговых поступлений в региональный бюджет - почти на треть, до 400 млрд рублей.

