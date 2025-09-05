Инвестиции превысят 7,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) "Азимут Владивосток" проведет реконструкцию гостиничного комплекса, соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Инвестиции превысят 7,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"На полях Х Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Азимут Владивосток" в статусе резидента свободного порта подписали соглашение о реконструкции гостиничного комплекса в Приморском крае. <...> Проект предполагает реконструкцию четырехзвездочного гостиничного комплекса "Legenda Амурский залив" общей площадью 24 тыс. кв. метров. Объем инвестиций составит 7,285 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Документ был подписан заместителем генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергеем Скалием и генеральным директором компании "Азимут Владивосток" Дмитрием Матусом. По данным КРДВ, благодаря проекту появятся 117 рабочих мест.

После капитального обновления номерной фонд гостиницы увеличится с 289 до 302, в том числе будут представлены 68 номеров повышенной комфортности. Также в комплексе появятся SPA, четыре ресторана, один из которых будет работать круглосуточно, и конференц-зал. Модернизацию пройдут все инженерные системы. После полной реконструкции класс отеля повысится с трех до четырех звезд.

"Реконструкцию гостиницы планируется начать в 2025 году и закончить в 2028 году", - отметили в КРДВ.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.