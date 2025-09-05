Поставки по морю могут быть перекрыты в любой момент, отметил Кирилл Бабаев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проект "Сила Сибири - 2" обезопасит энергетику Китая от потрясений и снизит риски для энергопотребления. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.

"Для энергетики Китая это прежде всего обеспечение его энергетической безопасности", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Как отметил Бабаев, иранский кризис показал, что поставки по морю могут быть перекрыты "одним росчерком пера из Белого дома", это создает "гигантские риски для китайской экономики, которая является нетто-импортером ресурсов для энергоносителей".

"В этом смысле строительство газопровода "Сила Сибири - 2" существенным образом снимет эти риски и позволит Китаю чувствовать себя в безопасности с точки зрения потребления энергии и развития собственных производств", - подчеркнул директор ИКСА РАН. По его мнению, Китай может теперь гораздо спокойнее развивать экономику "с опорой на своего великого северного соседа".

"А для России, конечно, это не менее важно, поскольку Россия наконец-то поворачивается лицом к Евразии в своей самой крупной отрасли экспорта и наконец-то сможет сбалансировать свои поставки энергоресурсов, не завися теперь полностью от поставок в Западную Европу, но балансируя между азиатскими и европейскими потребителями", - указал он.

Общие инициативы

Бабаев напомнил, что Китай продвигает свои инициативы, такие как "Один пояс - один путь", инициативу глобальной стабильности, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином. У России же есть свои идеи по поводу будущего - это Евразийский экономический союз (ЕАЭС), это Большое евразийское партнерство. "Каждый из нас не может это сделать в одиночку, а вместе мы можем сделать все это совместно", - сказал он.

"Мы можем объединить инициативы каждой из сторон для того, чтобы создать по-настоящему новую большую Евразию, основанную на совершенно иных принципах, нежели вся сегодняшняя мировая экономика существует. Это принципы равноправия, принципы уважения к национальным интересам, принципы отказа от доминирования, от односторонних ограничений, санкций и так далее", - считает директор ИКСА РАН. По его мнению, в этом как раз и заключается сила союза России и Китая, ведь сегодня "есть вся инфраструктура для того, чтобы строить общее будущее для всего человечества, - это ШОС, это ЕАЭС, это "Один пояс - один путь".

"У нас есть воля и у нас есть ресурсы. Мы все-таки крупнейшие экономические и крупнейшие ядерные державы Евразии, поэтому я полагаю, что здесь цель построения Большого евразийского партнерства очевидна", - указал Бабаев. Он добавил, что в двусторонних отношениях, конечно, России и Китаю тоже есть к чему стремиться.

"Мы потратили довольно много времени в последние годы на увеличение объема двусторонней торговли, достигли впечатляющих высот. Сейчас пора переходить уже к новому уровню взаимоотношений в экономике. Это промышленная кооперация, это инвестиции, создание совместных производств на территории как России, так и Китая", - подчеркнул директор ИКСА РАН. По его мнению, здесь двум странам "по силам довольно много". "Уже в ходе визита президента было подписано много соглашений на эту тему. У нас инвестиционный портфель на две сотни миллиардов долларов, поэтому я думаю, что здесь Россия и Китай тоже ожидают довольно серьезных результатов в самое ближайшее время", - заключил Бабаев.

О "Силе Сибири - 2"

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 миллиардов кубических метров газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.