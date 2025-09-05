В Приангарье запустят производство лекарств от астмы

Ежегодно планируется выпускать более 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез" в сентябре 2025 года запустит в Братске Иркутской области цех по производству лекарств от бронхиальной астмы. Объем производства составит более 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год, сообщил ТАСС в интервью губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В сентябре компания "Фармасинтез" открывает в Братске цех по производству лекарств от бронхиальной астмы. Компания наладила выпуск не имеющего аналога препарата для снижения спайкообразований. Объем производства - более 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год", - сообщил Кобзев.

Группа компаний "Фармасинтез" - один из крупных в России производителей лекарств. Заводы предприятия находятся в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.