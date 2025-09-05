В пресс-службе Минтуризма Бурятии уточнили, что по итогам 2024 года республику посетили свыше 7,6 тыс. китайских туристов - почти вдвое больше, чем в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Решение об отмене виз в Россию для граждан Китая повлияет на рост экономической эффективности и активизирует турбизнес Бурятии. Об этом сказал в эфире телеканала "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.

"Любое снятие барьеров, ограничений, повышение доступности влияет на повышение активности. Это касается бизнеса, туризма, в целом взаимодействия. Если раньше была речь о групповых поездках, то сейчас при таких условиях это частные, личные визиты - это всегда более дорогой турист, экономически более выгодный для принимающей стороны. Наш бизнес получит возможность налаживать контакты с китайскими партнерами, это, безусловно, повлияет на повышение экономической эффективности, связей", - сказал Цыденов.

Он добавил, что в Бурятии активно развивается туристическая инфраструктура. Туристы из Китая, как и гости из соседней Монголии и других стран, в основном едут в республику, чтобы увидеть озеро Байкал, познакомиться с культурой народов, проживающих в многонациональной и многоконфессиональной республике.

В пресс-службе Минтуризма Бурятии уточнили ТАСС, что по итогам 2024 года республику посетили свыше 7,6 тыс. китайских туристов - почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.