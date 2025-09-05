Особенно активно развивается инфраструктура порта Ченнаи, который стал неотъемлемой частью логистики России и Приморья, подчеркнул генеральный директор компании Holding-Finance Broker

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией постоянно растет, и в сложившейся геополитической ситуации будет только увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Holding-Finance Broker Сергей Поляков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В силу того, что геополитически наши страны сейчас находятся в достаточно хороших отношениях, бизнес устремился, в том числе и в Индию, чтобы найти альтернативу как европейским товарам, так и традиционно индийским. Мы знаем, что Индия сильна в фармацевтике, в легкой промышленности. То есть это те товары, которые традиционно экспортировались из Индии. Сейчас вот эти объемы растут ежегодно. И тенденция на увеличение - она сохраняется", - сообщил Поляков.

Он отметил, что есть все надежды, что товарооборот с Индией увеличится и будет продолжать расти. Эксперт подчеркнул, что сейчас особенно активно развивается инфраструктура порта Ченнаи, который стал неотъемлемой частью логистики России и Приморья.

