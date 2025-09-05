Выпуск продукции редких металлов к 2030 году вырастет до 100 млрд рублей

Объем производства увеличится почти в 3,5 раза, сообщил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Константин Федоров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов в РФ к 2030 году увеличится почти в 3,5 раза, с 29 млрд до 100 млрд рублей в рамках федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов". Это следует из презентации заместителя директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова, представленной в ходе Восточного экономического форума.

При этом предполагается, что количество созданных импортозамещающих производств критической продукции, при разработке и производстве которых применены важнейшие наукоемкие технологии, составит 10 единиц.

Доля импорта по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления снизится до 48%, говорится в презентации.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

