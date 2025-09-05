Президент холдинга Александр Хрущ отметил, что по 16 тонн прирост составит на месторождениях Хвойное и Рябиновое

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает, что запасы золота компании в 2025 году вырастут больше чем на 32 тонны, по 16 тонн прирост составит на месторождениях Хвойное и Рябиновое. Об этом сообщил журналистам президент холдинга Александр Хрущ в кулуарах Восточного экономического форума.

"В 2025 году мы видим следующее — Хвойное и Рябиновое примерно по 16 тонн на каждом из них составит прирост в запасах за счет геологоразведки", - сказал он.

По словам Хруща, на месторождении Чулковская площадь в Якутии выявлено среднее месторождение Чулковское с запасами 3 719 тыс. тонн руды, 6 629 кг золота, серебро - 17 тонн. В настоящее время материалы ТЭО временных разведочных кондиций и подсчета запасов находятся на экспертизе в Якутском филиале Госкомиссии по запасам, добавил он. Также на Хохойском рудном поле в Якутии выявлено мелкое месторождение Хохой с балансовыми запасами руды 596 тыс. тонн, золота - 1 636 кг, серебра 2,3 тонны. "В настоящее время подготовлен комплект заявочных материалов для установления факта открытия месторождения", - отметил он.

Кроме того, на Курьинском участке в Алтайском крае завершены оценочные работы на проявлении Курьинское. В настоящее время проводятся работы по разработке ТЭО временных разведочных кондиций и подсчету запасов. Ожидается выявление мелкого месторождения с запасами 3 448 тыс. тонн руды, 2 962 кг золота.

По данным на 1 января 2025 года, запасы "Селигдара" составляли 285,1 тонны золота.

