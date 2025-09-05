Это позволит увеличить производство оловянного концентрата примерно на 20% в 2026 году, отметил президент холдинга "Селигдар" Александр Хрущ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Русолово" (входит в "Селигдар") начала внедрение в производство технологии касситеритовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса Солнечный в Хабаровском крае. Это позволит увеличить производство оловянного концентрата примерно на 20% в следующем году, сообщил журналистам президент холдинга Александр Хрущ в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас мы уже начали внедрение технологии кассеритовой флотации на нашем комплексе Солнечный", - сказал он.

По словам Хруща, для окончательного внедрения технологии потребуется примерно год, компания адаптировала китайскую технологию для своего использования. Он отметил, что технология позволит почти вдвое увеличить извлечение металлов - до 85%.

"Сейчас еще немного рано говорить точную цифру, но мы думаем, что за счет этой технологии сможем увеличить производство олова примерно на 20%", - отметил он.

