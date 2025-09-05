Повышение производительности должно быть существенным, то есть на десятки процентов, подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие экономики РФ возможно только при существенном - на десятки процентов или кратном - повышении производительности труда. Об этом сообщил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев на сессии "Технологический суверенитет в системообразующих отраслях Дальнего Востока" X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Уровень роботизации российской промышленности крайне низкий, мы здесь отстали прилично, и сейчас нам надо экстренно меры принимать, чтобы повышать роботизацию и вообще, в целом, производительность труда. При том кадровом дефиците, который сегодня есть и никуда не денется - в следующие годы он будет только усугубляться - только повышение производительности труда, причем, не на несколько процентов, а на десятки процентов, в разы - способно экономику страны выводить на новый технологический уровень", - сказал Николаев.

Он обозначил, что по нацпроекту "Новые атомные и энергетические технологии" к 2030 году уровень локализации энергетического оборудования должен составить порядка 90%. "На сегодняшний день, конечно, мы видим, что по ряду направлений не так быстро [идет развитие], как нам хотелось бы. <…> [Но] у нас есть отрасли, в которых есть компетенции передовые. Атомная промышленность - передовая, [у государства] есть компетенции полного цикла в гидроэнергетике, мы здесь абсолютно независимы от импорта", - обозначил Николаев.

По его словам, несмотря на компетенции, строительство гидроэнергетики идет в стране недостаточно быстрыми темпами. "Как раз вчера президент [РФ Владимир Путин] про это очень акцентировано говорил <...> именно о том, чтобы мы свои передовые компетенции использовали. Строительство атомных станций на Дальнем Востоке, строительство гидроэнергетики на Дальнем Востоке должно идти более быстрыми темпами. И понятно, что оно потащит за собой другие отрасли смежные", - добавил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

