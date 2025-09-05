Как сообщил глава региона Дмитрий Демешин, горно-обогатительный комбинат в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 млн тонн руды в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ООО "Милькан" построит горно-обогатительный комбинат на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края с объемом инвестиций в 650 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин.

Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме. В присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова свои подписи под соглашением поставили гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, гендиректор компании-инициатора проекта "Милькан" Дмитрий Шерстнев и первый зампред правительства края Сергей Абрамов.

"На базе Мильканского железорудного месторождения будет построен горно-обогатительный комбинат. <...> Дальневосточный полпред Юрий Трутнев назвал Хабаровский край одним из опорных регионов Дальнего Востока и одним из самых крупных промышленно развитых субъектов. Он отметил, что новый проект с инвестициями в 650 млрд рублей усилит экономическую мощь края", - написал Демешин.

ГОК в Тугуро-Чумиканском районе сможет перерабатывать 54 млн тонн руды в год. Глава региона отметил, что в крае заинтересованы в инвесторах, которые готовы не только осваивать недра, но и вносить вклад в социально-экономическое развитие территории.

Как уточняется на сайте правительства Хабаровского края, в настоящее время реализуется программа по геологическому изучению недр для подготовки технико-экономического обоснования проекта, подсчета запасов и их постановки на госбаланс. КРДВ, по словам Запрягаева, окажет проекту комплексную поддержку, обеспечит сопровождение на всех этапах и окажет содействие в получении статуса резидента территории опережающего развития "Хабаровск". Прорабатывается вопрос о расширении границ ТОР для включения в ее периметр площадки будущего комбината.

