Эксперт Лавров: нехватка кадров одна из главных проблем в работе больших данных

Решить вопрос можно, обучая людей со школы, отметил гендиректор "Гринатома"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Нехватка квалифицированных кадров является одной из основных проблем развития системы "больших данных" в России. Решать ее можно, обучая людей со школы, сообщил генеральный директор АО "Гринатом" Андрей Лавров на Восточном экономическом форуме.

"На мой взгляд, одно из самых важных [направлений] <…> это отсутствие персонала, отсутствие людей, которые со всем этим будут работать. И тут нужно идти в вузы, может, даже чуть раньше - средне-специальные заведения, возможно школы", - отметил Лавров.

Также он добавил, что для решения проблемы развития системы ЦОД в стране необходимо постоянное финансирование этих проектов, так как спрос на дата-центры в настоящее время растет.

Модераторы дискуссии отмечали, что дефицит свободных мощностей ЦОД сдерживает развитие цифровизации и внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики. В июле 2025 года был подписан закон о ЦОДах, закрепивший правовой статус отрасли и создавший основу для ее системного развития.