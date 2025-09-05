Это устойчивая макроэкономическая политика, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Финансовые власти, правительство и Центральный банк России ведут себя профессионально, а устойчивая макроэкономическая политика создавала движение вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Российские финансовые власти, правительство РФ и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика", - сказал президент.

Он отметил, что власти проводили ее на протяжении многих лет, что давало в итоге положительный эффект. "Это создавало условия для движения вперед. Уверен, что будет так и на этот раз", - подчеркнул Путин.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.