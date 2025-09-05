Путин: в России учтены редкоземельные металлы

Их можно извлечь и использовать, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Система учета редкоземельных металлов налажена в России, и по мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Отдельно [хотелось бы] затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы. О запуске соответствующих программ говорил и в июне на Петербургском экономическом форуме", - отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что "вместе с тем необходимо проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов по всей цепочке, в том числе на этапе экспорта в виде концентратов".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.