Он должен быть построен через реку Туманную, сказал глава государства

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Мост из России в КНДР должен быть открыт в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что в этом регионе уже построены транспортные мосты в Китай: Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ. Путин также заявил о необходимости развивать транспортно-логистические центры в районе этих мостов, чтобы максимально использовать пропускные способности.

