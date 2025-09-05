Новый единый преференциальный режим для бизнеса должен заработать с 1 января 2027 года, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Условия для инвесторов в ТОРах будут сохранены при запуске общих преференций для бизнеса на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"С учетом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно <...> бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов, запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.<...> Подчеркну, при запуске единого проференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов, в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть. В том числе речь идет о резидентах международных ТОРов", - сказал он.

Новый единый преференциальный режим для бизнеса должен заработать с 1 января 2027 года, отметил президент. Он упростит использование инструментов поддержки: в любом Дальневосточном или Арктическом регионе у него будут права на льготы.

В рамках международных ТОР у инвесторов есть право на более "длинные льготы" по налогу на прибыль и неизменные условия работы на период до 15 лет, а также индивидуальный подход и сопровождение каждого инвестора, в том числе иностранных компаний, напомнил российский лидер.

