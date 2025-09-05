В том числе на землях сельхозугодий и для охраны природы, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимо создать условия для широкого применения беспилотных технологий в регионах Дальнего Востока, в том числе на землях сельхозугодий и для охраны природы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим. Он позволяет ускоренными темпами обкатывать беспилотные технологии. Прошу правительство создать условия для их широкого применения на землях сельхозугодий, в охране природы и природопользовании, на производственных и логистических площадках", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что применения беспилотников в регионах ДФО "требует сама жизнь". "На этих пространствах почему беспилотники не развивают? Здесь нет таких угроз, какие могут складываться в густонаселенных районах страны. Да и сама жизнь требует применения таких технологий - у нас, допустим, лесные пожары возникают на расстоянии сотен километров от тех центров, с которых можно реагировать на эти пожары. И беспилотники в самый раз использовать", - добавил Путин.

