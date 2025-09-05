Особенно важна сфера оборота данных, подчеркнул президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных, конечно, с учетом требований по конфиденциальности и безопасности такого оборота. Мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года. Рассчитываю, что правительство подготовит предложения на этот счет", - сказал он.

Путин подчеркнул, что для разработки и освоения технологий, для налаживания современных производств к 2030 году в России будет открыто "не менее 100 промышленных бизнес и технопарков с необходимыми площадками и коммуникациями". "Не менее 10 таких парков предстоит создать на Дальнем Востоке и в арктических регионах страны. Уверен, их современные инфраструктуры и возможности будут востребованы компаниями, которые находятся на старте своих проектов и реализуют перспективные начинания, в том числе планируют выпускать продукцию, которая призвана заместить иностранные аналоги, включая строительные материалы, медицинское оборудование, транспортную технику и так далее", - добавил он.

По словам президента России, чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия под гарантированные заказы от государства. "В том числе важно развивать практику межрегиональных офсетных контрактов, когда производство открывается в одном субъекте Российской Федерации, а продукция по гарантированным заказам поставляется сразу в несколько регионов", - отметил он.

Путин обратил внимание на то, что отдельный вопрос касается финансирования инновационных идей и новых технологических проектов. "Тут важны усилия не только государства, но прежде всего частных инвесторов, привлечение венчурных инвестиций. Хорошим примером стал фонд "Восход", который уже поддержал около 40 компаний в работотехнике, медицине, в космических технологиях. Я прошу коллег из правительства внимательно изучить опыт этого фонда и помочь с масштабированием его работы на проектах технологического лидерства России, обратить внимание в первую очередь", - подчеркнул президент РФ.