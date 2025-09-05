Как заявил Президент России, сделать это нужно с 1 января 2027 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года.

"Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал президент, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.