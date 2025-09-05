Это не пустой звук и не популизм, отметил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Экономика в России в будущем должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом заключается смысл реализуемой стратегии государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл", - сказал Путин.

Президент уточнил, что за последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза. По итогам прошлого года номинальная заработная плата превысила 100 тыс. рублей в месяц. При этом уровень безработицы в регионе сократился до 2,4%.

"В целом считаю необходимым развивать на Дальнем Востоке прозрачную, современную, эффективную финансовую экосистему. У нас уже действует Восточная биржа, по сути, Дальневосточный фондовый центр. Предлагаю проработать планы его дальнейшего развития, включая финансовые каналы, регуляторную базу, стимулы для размещения корпоративных акций", - отметил Путин.

