Показатель вырос с 4 трлн до 11 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Дальнего Востока за последние 10 лет увеличился более чем в 2,5 раза, с 4 трлн до 11 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За 10 лет валовый региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в 2,5 раза, с 4 трлн рублей до 11 трлн рублей. За это время в основной капитал дальневосточных компаний и предприятий было вложено 20 трлн рублей, четверть из них - в проекты с государственной поддержкой. В таких отраслях, как горнорудная промышленность, нефтегазохимия, строительство и так далее", - сказал Путин.

По его словам, регионы лидеры по инвестициям в основной капитал за 10 лет - это Якутия (4,5 трлн рублей), Амурская область (4 трлн рублей), Сахалинская область (2,6 трлн рублей).

"На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ. Динамика инвестиций в дальневосточных регионах такова, что в прошлом году их объём вдвое превысил значение десятилетней давности в реальном выражении", - подчеркнул президент.

