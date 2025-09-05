По словам президента, с его помощью удалось запустить множество инвестпроектов и поддержать предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Создание территорий опережающего развития (ТОР) как инструмент привлечения инвестиций и поддержки доказало свою эффективность.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе в период строительства, налаживания производства и выхода на проектные мощности", - сказал Путин.