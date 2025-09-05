Президент РФ отметил, что речь идет не только об экономической составляющей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Развитие малых и крупных ГЭС в России должно идти не только с учетом экономической составляющей, но и экологической для безопасности жителей городов и поселков, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Очевидно, что для развития гидроэнергетики требуется серьезное капиталовложение. Поручения на этот счет давались, рассчитывая, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС. Причем, подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей. Неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращение паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков", - сказал глава государства.