Путин: европейские компании ушли из РФ с убытком, но хотят вернуться

Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Многие европейские компании ушли из России по политическим соображениям с убытками для себя, но хотели бы вернуться и ждут, когда ограничения спадут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По политическим соображениям многие европейские компании ушли с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть, многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы возвратиться", - сказал российский лидер.