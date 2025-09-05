Президент отметил, что наряду с другими мерами поддержки молодых и многодетных семей повышенные выплаты на рождение третьего ребенка дают результат

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Повышенные выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока - 1 млн рублей - являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На Дальнем Востоке действуют увеличенные выплаты при рождении в семье третьего ребенка. Она составляет не 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. И это обоснованно", - сказал он.

Путин отметил, что наряду с другими мерами поддержки молодых и многодетных семей повышенные выплаты на рождение третьего ребенка дают результат. "Сначала такой инструмент поддержки был введен в Приморье, затем еще в семи регионах. Сейчас рождаемость третьих и последующих детей в семьях дальневосточников примерно на четверть выше, чем в среднем по России", - пояснил глава государства.

