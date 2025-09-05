Премьер Лаоса назвал РФ движущей силой для сотрудничества на Дальнем Востоке

Регион Дальнего Востока объединяет страны, у которых очень большой потенциал, отметил Сонсай Сипхандон

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия выступает ключевой движущей силой, продвигающей международное сотрудничество в регионе Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Регион Дальнего Востока объединяет целый ряд стран, у которых очень большой потенциал. И мы видим, что Российская Федерация выступает ключевой движущей силой для продвижения сотрудничества именно в этом регионе", - сказал Сонсай Сипхандон.