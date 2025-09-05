По словам президента РФ, в каждом регионе Дальнего Востока аэропорты обновляются

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорты регионов Дальнего Востока обслуживают ежегодно более 14 млн пассажиров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в каждом регионе Дальнего Востока аэропорты обновляются. "Они уже обслуживают более 14 млн пассажиров в год. В том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места", - уточнил глава государства.

