Также необходимо внедрять технологии обработки и обогащения руды этих металлов, заявил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Спрос на редкоземельные металлы на новых производствах в России необходимо стимулировать. Также необходимо внедрять технологии обработки и обогащения руды этих металлов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", - сказал глава государства.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.