Путин: инструмент строительства соцобъектов бизнесом должен использоваться шире

Президент РФ отметил необходимость шире использовать этой меры на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Инструмент, позволяющий инвесторами параллельно с промышленными объектами строить социальную инфраструктуру и получать при этом компенсацию части затрат, необходимо шире использовать на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Еще в прошлом году мы договорились создать такой удобный механизм, чтобы бизнес мог на свои средства на первом этапе строить социальные объекты, когда строит предприятие. Чтобы он мог строить объект и передавать его региону или муниципалитету, но с возмещением своих затрат через отчисление от будущих налогов при работающем будущем предприятии. Обращаю внимание правительства, нужно вместе с корпорацией ВЭБ.РФ широко запустить этот инструмент, в том числе задействовать ресурсы бюджета, предусмотренные на инвестиционные налоговые вычеты, и, конечно, активно использовать институт государственно-частного партнерства и концессии", - сказал он.

Путин отметил, что такой подход уже востребован в регионах Дальнего Востока. "Семьи дальневосточников, семьи с детьми должны быть обеспечены социальными объектами - поликлиники, детские сады, школы, больницы. На Дальнем Востоке в отдаленных городах и поселках востребован подход, когда такие объекты строятся за счет бизнеса. Точнее, за счет стратегического партнера, который реализует крупные инвестпроекты, ведет масштабное производство в том или ином населенном пункте", - пояснил глава государства.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.