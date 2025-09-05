Глава Росавиации заявил о планах проведения аудита аэропорта Домодедово

Организация определяется, заявил Дмитрий Ядров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Росавиации и председатель совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявил о планах по проведению аудита аэропорта, пока определяется аудиторская организация.

"Первоочередное, конечно, - проведение аудита. Мы сейчас определяемся с организацией, которая будет его проводить", - сказал Ядров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что аэропорт по количеству юридических лиц, осуществляющих управление, "очень крупный - задействовано 26 организаций". "Если их объединять, консолидировать или упразднять, то это должно быть поддержано руководством страны", - добавил Ядров.