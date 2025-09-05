Путин: Россия и Китай работают над взаимными расчетами

Система требует дополнительного совершенствования, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай ведут совместную работу над системой взаимных расчетов, она требует дополнительного совершенствования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Что касается туристических поездок, да, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим напряженно, работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня и на коммерческой основе. Я сейчас не хочу особенно комментировать, потому что не хочу создавать своими комментариями каких-то сложностей для будущих решений", - сказал он.

Президент уточнил, что такая ситуация обусловлена необходимостью соблюдать интересы финансовых учреждений, которые находятся под определенным санкционным давлением. "Но решение, конечно, есть", - заверил Путин.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.