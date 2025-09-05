Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

Для эффективного применения этих ресурсов необходимы современные технологии, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, но чтобы эффективно применять эти ресурсы, необходимы современные технологии. Над этим надо работать прежде всего, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса здесь, на Дальнем Востоке. Но для того, чтобы их применять эффективно, эти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нам нужно прежде всего работать", - сказал он.

Глава государства добавил, что для большей гибкости и устойчивости необходимо делать опору на внутренний рынок. "Если внутренний рынок будет потреблять нужный для нас объем, - мы сможем это использовать эффективно, - то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, который оказывал бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Мы сможем спокойно регулировать тогда работу всех отраслей, в том числе и угольную", - подытожил Путин.

