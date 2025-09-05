Президент России выразил надежду, что эта проблема будет решена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ пока мало едят рыбу, власти будут развивать ее поставки во все регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23, 23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем", - сказал Путин, отметив, что здесь есть над чем поработать.

"Мы думаем над этим, и, надеюсь, эта проблема будет решена", - добавил президент.