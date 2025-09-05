Президент РФ отметил, что сотрудники должны будут ускорить эту работу и реализацию планов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин иногда конфликтует с ответственными работниками из-за медленного строительства самолетов для Дальнего Востока. Этим глава государства поделился в ходе пленарного заседания Х Восточного экономического форума.

"Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов", - так президент прокомментировал трудную ситуацию с перелетами на Дальнем Востоке из-за нехватки самолетов.

Путин также отметил, что "планы есть, и модели конкретные есть". "Они (самолеты - прим. ТАСС) и в воздух уже подняты, и летают. Мне их показывали", - рассказал российский лидер, при этом подчеркнул необходимость запуска серийного производства самолетов и их выхода на линии.

"Безусловно, будем все делать для того, чтобы этот процесс ускорить, - заверил глава государства. - То, что это проблема, и то, что она до сих пор существует, известно. Будем работать для ее решения".

