МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Розничная сеть "Самбери" (входит в группу компаний "Магнит") откроет самый крупный продовольственный распределительный центр (РЦ) на Дальнем востоке. Его строительство начнется в первой половине 2026 года, а открытие запланировано на конец 2027 года. Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Розничная сеть "Самбери" построит на территории опережающего развития "Хабаровск" новый распределительный центр, который станет крупнейшим подобным объектом на Дальнем Востоке. <...> Строительство РЦ начнется в первой половине 2026 года, открытие запланировано на конец 2027 года. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей. Запуск объекта позволит создать более 300 новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь нового мультитемпературного логистического комплекса составит 60 тыс. кв. м. Его мощности позволят обрабатывать до 3 тыс. паллет или 1,5 тыс. тонн грузов в сутки. Свыше 100 ворот обеспечат суточную разгрузку и погрузку более 250 крупнотоннажных грузовиков. В распределительном центре продукцию будут отгружать около 800 поставщиков, включая свыше 100 фермерских хозяйств и производителей Хабаровского края.

Генеральный директор "Самбери" Лев Волков отметил, что новый РЦ будет снабжать товарами магазины сети по всему региону, причем доставка займет не более суток, что особенно важно для скоропортящихся продуктов.

В 2025-2026 годах компания также собирается открыть около 140 новых магазинов в четырех регионах. В Приморском крае появятся 80 торговых точек различных форматов, в Хабаровском крае - 34, в Амурской области - 18. Одновременно будет реализована программа редизайна существующих магазинов, включая обновление внешнего вида, навигации и оборудования.

Кроме того, компания планирует к середине 2027 года построить фабрику-кухню для производства готовых блюд в Приморском крае. Объем инвестиций в новое производство превысит 1,5 млрд рублей. Мощность предприятия рассчитана на выпуск 14 тонн продукции (около 65 тыс. порций) в сутки. Площадь фабрики составит 4,5 тыс. кв. м, она разместится на территории опережающего развития "Надеждинская". Здесь будет производиться свыше 100 наименований продукции. Проект предусматривает создание не менее 300 новых рабочих мест.

О компании

"Самбери" - крупнейший ретейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. Компании принадлежит фабрика-кухня в Хабаровском крае площадью 4 тыс. кв. м. Здесь выпускается более 30 тонн готовой еды в сутки, а также колбасные изделия и напитки - всего свыше 300 наименований продукции.

С лета 2024 года сеть является частью группы компаний "Магнит", которая владеет 33,01% розничной сети с правом выкупа оставшихся долей.