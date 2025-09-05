Путин после ВЭФ проведет мероприятие по теме двигателестроения

Оно состоится в одном из городов РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после Восточного экономического форума (ВЭФ) отправится в другой российский город, где проведет мероприятия по теме двигателестроения.

"У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации. Сейчас я перемещусь в другой город России, там будем заниматься двигателестроением", - рассказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Президент также уточнил, что у России есть планы в области авиации. "А авиация, кстати говоря, на Дальнем Востоке представлена неплохо. И боевая, и частично гражданская, "Суперджет-100" на Дальнем Востоке же производится. Нам есть над чем работать. Также и в судостроении", - резюмировал он.

