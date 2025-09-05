"Чем больше люди получают, тем лучше". Путин о высоких зарплатах у рабочих

Модератор отметила, что во Владивостоке, судя по информации с порталов по поиску специалистов, платят 400-500 тыс. рублей водителям, сварщикам, другим рабочим

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал большие доходы специалистов рабочих профессий в размере до 400-500 тысяч рублей словами "чем больше люди получают, тем лучше". Так он выразился, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии Восточного экономического форума.

Модератор отметила, что во Владивостоке, судя по информации с порталов по поиску специалистов, платят 400-500 тыс. рублей водителям, сварщикам, другим рабочим, и поинтересовалась, является ли это проблемой, и что с этим следует делать.