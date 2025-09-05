Путин не согласился с мнением Грефа о "технической стагнации" экономики

Президент отметил, что находится в постоянном контакте с главой Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не согласился с тем, что в России наблюдается техническая стагнация экономики.

Российскому лидеру задали вопрос, согласен ли он с оценками главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экономика страны находится в состоянии технической стагнации. "Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Он участник многих совещаний, которые проводятся, в том числе и у меня, с правительством, с Центральным банком", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"У некоторых членов правительства такое же мнение, связанное с тем, что Центральный банк держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию. Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали, чтобы они не росли, - отметил российский лидер. - Можно говорить о чем угодно. Я сейчас не хочу давать оценок. У меня есть свое мнение, разумеется, сейчас не хочу давать оценок о работе Центрального банка".

Глава государства отметил, что "в международном финансовом сообществе Центральный банк [РФ] высоко котируется", и он знает об этом не понаслышке.

Путин напомнил, что текущая политика проводится "целенаправленно, специально". "У нас 4,3% роста ВВП в позапрошлом году, в прошлом - 4,4%. Инфляция подросла. Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера. А для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - заключил он.