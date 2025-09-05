Президент РФ отметил необходимость решать проблемы макроэкономического характера

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Экономике России необходима "мягкая посадка", чтобы решить макроэкономические проблемы, затормозить рост цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы же целенаправленно это, специально делаем. У нас 4,3% роста ВВП в позапрошлом году, в прошлом - 4,4%. Инфляция подросла. Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера. А для этого нужно обеспечить такую мягкую, спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал российский лидер.