Президент России не согласился с таким мнением

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласился с мнением, что "переохлаждение" экономики РФ уже наступило, так как кредитование не остановилось.

"Кредитование-то не остановилось. [Главу Сбербанка Германа] Грефа спросите, остановилось кредитование? Нет. Темпы снизились. Знаю, в некоторых отраслях ситуация непростая. И здесь сидящие люди тоже прекрасно это понимают. Но все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, то ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней, не то что на годы вперед. Вот это тонкий вопрос", - сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент РФ заявил, что стране удастся снизить инфляцию, сохранив при этом достаточные темпы роста экономики. "Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции", - сказал он.